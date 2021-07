Servizio Scuola dell’Infanzia

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. L’Amministrazione comunale ha chiesto ed avviato un incontro con il sindacato per affrontare con concretezza le tutele attuabili in favore del personale della scuola dell’infanzia, ove la procedura in corso si concluda con l’individuazione di un nuovo gestore.

L’incontro dello scorso 28/06 ha portato a calendarizzare una serie di incontri già dalla prossima settimana; “Ho sempre sostenuto – commenta il Sindaco – che l’Amministrazione comunale ha ed avrà la giusta attenzione per il personale della scuola dell’infanzia; non è con le barricate né con l’esasperazione delle criticità che si costruiscono protocolli di tutela dei lavoratori, ma bensì con il confronto, l’ascolto e la comune volontà di un unico obiettivo, e a ciò noi ci siamo sempre attenuti”.

I sindacati hanno così condiviso questa strada che è l’unica sempre voluta dall’Amministrazione comunale che non ha mai chiuso in faccia la porta a nessuno, ma è sempre stata disponibile ad un leale e costruttivo confronto.

Da subito abbiamo ribadito che per famiglie e lavoratori il possibile cambiamento non porterà sconvolgimento ma miglioramento, e così sarà. Ho chiesto che lo stato di agitazione, proclamato dalla sigla sindacale FP CGIL TICINO OLONA, rientri, quale concreto segnale di voler costruire percorsi di tutela e garanzia e non mera esasperazione e strumentalizzazione di scelte legittime della p.a.; ad oggi tale misura non è stata ancora adottata.