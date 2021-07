Castano: Un Contadino trova dei Fucili abbandonati in un campo vicino al Gigante

La notizia che ci arriva è che stamattina molti contadini hanno transitano nella via sterrata che dalla rotonda del Gigante porta ai loro campi, dove c’è un boschetto.

Solo verso le 9.30 un di loro S. R. un agricoltore di Castano Primo si è accorto dell’armadietto portafucili abbandonato al bordo del bosco. Ha chiamato immediatamente la caserma dei Carabinieri di Castano Primo , i quali giunti sul posto hanno sequestrato i 4 fucili, chiaramente armi per uso cacccia.

Sul posto era arrivato anche P.M. un altro contadino, di Malvaglio, che, assiene S.R. per aiutare, hanno trasportato il pesante armadietto, vuoto. presso il comando dei Carabinieri. Sembrerebbe che al momento non si conosca il proprietario delle armi. I Carabinieri stanno indagando.