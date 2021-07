I Sindaci dell’altomilanese a Roma in Manifestazione con l’ANCI

Presenti 5 Sindaci dell’Altomilanese: Sara Bettinelli , Davide Garavaglia , Sabina Doniselli, Giorgio Braga e Giuseppe Pignatiello, alla manifestazione ANCI a Roma per affermare la dignità del mestiere più bello del mondo.



“Pronti a batterci con tutta la determinazione possibile”

#Anci #Sindaci #Roma #7Luglio #dignitàperisindaci

Manifestazione Sindaci, Guerra: Chiediamo risposte e le chiediamo entro i prossimi tre mesi

“In materia di responsabilita’ dei sindaci siamo ormai in una situazione non piu’ sostenibile. Oggi siamo a Roma per ribadire l’urgenza di un intervento normativo che ridefinisca un sistema ragionevole ed equilibrato, relativamente alle imputazioni di responsabilita’ in capo agli amministratori, che consenta di ritrovare un minimo di serenita’ nell’esercizio del ruolo di servizio delle proprie comunita’. Il documento approvato oggi all’unanimita’ contiene richieste precise a Governo e Parlamento. Chiediamo risposte e le chiediamo entro i prossimi tre mesi. Siamo pronti a batterci con tutta la determinazione possibile. Lo dobbiamo alle nostre comunita’ e all’Italia prima che a noi stessi”. Sono queste le parole del Presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra che ha partecipato al corteo a Roma con 600 Sindaci in rappresentanza degli ottomila Comuni italiani per chiedere maggiore #dignitàperisindaci Presente alla manifestazione anche il Segretario Generale Rinaldo Mario Redaelli il Vice Egidio Longoni oltre a una delegazione di Sindaci Lombardi.