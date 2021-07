Magenta: Festeggiamenti per la Nazionale in centro con il botto finale! (rissa in via Pretorio)

Italia in semifinale, bellissimo, eravamo anche noi in piazza Liberazione, avevamo visto la partita con il finale della lotteria dei rigori.

La partita finita 1-1 ai rigori terminava 5 – 3 per l’Italia.

I festeggiamenti sono partiti, potenti. Centinaia di ragazzi si sono riversati tra via Roma, Piazza Liberazione e via 4 Giugno. Normale, “son ragazzi” dopo un lungo periodo costretti a casa è normale che eploda la gioia specie in un caso come questo. Ceravamo anche noi c’è la nostra diretta, per chi la vuole vedere.

Poi verso la una, quando sembrava che tutto stava scemando, un gruppo di ragazzi che transitava “chiassosamente” in via Pretorio sono stati redarguiti da un residente della via. Non si è limitato a redarguirli, è sceso nella via con voce grossa intimandogli, in malomodo, di tornarsene alle loro abitazioni. Io che c’ero ho temunto il peggio, vedere una trentina di ragazzi, partire contro un solo uomo, e per puro caso trovarsi in mezzo, non è stato uno spettacolo edificante.

Molti, come me, non capivano cosa stava succedendo, ma per fortuna hanno collaborato a sedare la rissa. Qualche colpo è partito, poi il malcapitato ha deciso di rientrare a casa. e tutto è terminato. Alla fine “son ragazzi” e W l’Italia, speriamo che l’amministrazione, per la finale, al posto dei classici selfie e delle telecamere, che personalmente ritengo un pochino voyeuristiche, prepari un adeguato servizio di sicurezza.

Chi è contro al chiasso festaiolo, per un giorno, vadi in campagna a rilassarsi…