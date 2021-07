RSD ‘PROGETTO DIAMANTE’:  GITE IN FATTORIA E ALLA SCOPERTA DI LUOGHI E AMBIENTI INCONTAMINATI 

ARCONATE – Tornare ad apprezzare e a vivere le consuete attività, per crescere e stare insieme, con gioia. Sono infatti ripartiti per i residenti della Casa Famiglia di Arconate tutti i progetti anche esterni alla struttura.

“Per i nostri ragazzi finalmente si sta assaporando un po’ di normalità. Sono riprese le consuete iniziative fuori dalla nostra Casa Famiglia così preziose ed importanti anche sotto l’aspetto medico e psicologico e, perché no, anche per noi: significa alleviare la tensione, ridurre le tante preoccupazioni di questi mesi, seppur tenendo sempre alta la guardia”, sottolinea Gabriella Calloni, coordinatrice della RSD di Arconate. “Per i ragazzi di ‘Progetto Diamante’, le loro famiglie e per tutti noi operatori è una rinascita, un ritorno alla vita. La campagna vaccinale qui è da tempo conclusa e prosegue speditamente anche per le comunità dei nostri territori: il virus va meno paura”.

“Ogni mercoledì mattina –spiegano le educatrici della Casa Famiglia– è prevista la gita in fattoria. Ospitati gentilmente qui ad Arconate, presso l’Azienda Agricola di Vittorio Micheletti e dal suo staff, i ragazzi sono impegnati in attività all’aria aperta, a contatto con la natura”.

Sempre il pomeriggio del mercoledì è dedicato all’escursione fuori porta: mercoledì scorso è stata la volta del Parco degli Aironi di Gerenzano (vedi foto). “Ogni settimana scegliamo una meta nuova per tornare ad apprezzare la bellezza del territorio in cui viviamo. Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’ avere nuovi occhi”.

Questa sera giovedì 8 luglio, invece è in programma la Festa d’Estate alla RSD ‘Progetto Diamante’. “Dopo la pizzata –conclude la Coordinatrice della RSD– organizzeremo un collegamento con familiari e parenti, per mostrar loro quanto realizzato dai nostri ragazzi nel corso del laboratorio di teatro”.