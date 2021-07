Magenta : La festa del Sacrificio 2021 in Piazza Mercato il 20 Luglio

La pec del comune di Magenta che autorizza l’Associazione Moschea Abu Bakar a svolgere l’annuale festa del sacrificio in piazza Mercato comincia cosi: “ Con riferimento alla richiesta da Voi presentata in data 21 giugno 2021 registrata al protocollo al n. 28951, tendente ad ottenere in concessione uno spazio pubblico, coperto o all’aperto, per festeggiare la ricorrenza dell’Eid-al Adha (Festa del Sacrificio) che si terrà il 20 luglio prossimo, ma che potrebbe slittare di un giorno, come da Voi evidenziato, dalle ore 08.00 alle ore 10.00 per il tradizionale scambio di auguri ed un breve momento di preghiera, con un’affluenza stimata in circa 300 persone “;

Quindi autorizzazione ricevuta, ora i musulmani segiranno alle lettera le imposizioni poste per il covid.

per i polemico alleghiamo l’intera comunicazione: Associazione Moschea Abu Bakar comunicazioni

Noi di CAM ai Mussulmani auguriamo una buona Festa del Sacrificio