ASD Montuzza rischia di chiudere, i tifosi scrivono al Papa e al Presidente della Repubblica e lanciano una petizione.

Beatrice Coppolecchia, una nostra amica triestina, ci chiede di rilancire la sua petizione, lo facciamo con piacere perchè amiamo lo sport e con il web si può firmare da tutta Italia.

I FRATI SOTTOVALUTANO L’ IMPORTANZA DEGLI SPAZI A DISPOSIZIONE DEI BAMBINI E FAMIGLIE

Carissimi genitori, sostenitori e vecchi oratori. Vi informO che i frati non avvieranno nessun accordo con l’ASD Montuzza e dovremo presto lasciare gli spazi dell’oratorio a loro disposizione allontanare quindi i bambini da questo luogo prezioso . Vorrebbero far finire una storia che iniziata nel lontano 1907, e noi speriamo con tutto il cuore che rivedano le proprie decisioni, evitando di cancellare gli sforzi fatti dai loro predecessori per aiutare le famiglie e ragazzi con un divertimento sano.

Grazie a tutti voi per il sostegno.

FIRMARE E CONDIVIDERE QUESTA PETIZIONE