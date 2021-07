Ponte della Circonvallazione: chiusura dal 26 luglio-13 agosto per lavori di risanamento strutturale

TURBIGO – Il ponte in cemento armato della circonvallazione sul Naviglio Grande fa parte della Strada Statale 341 ‘Gallaratese’ che mima l’antico percorso della Comum-Novaria di antica memoria e tradizione. Un tempo il tracciato dell’allora ‘Provinciale’ era quello delle attuali Via Roma-Via XXV aprile, ma nei primi anni Cinquanta del secolo scorso, a cura della Provincia, fu studiato una sorta di by-pass dell’abitato e fu realizzata la circonvallazione sulla quale insiste il ponte sul Naviglio, soggetto attualmente ad un importante intervento di “risanamento strutturale” del costo di circa un milione di euro, che porterà alla chiusura del ponte dal 26 luglio al 13 agosto. Si ritornerà quindi a circolare sulla Via Roma e, vista la contemporanea chiusura anche del ponte sul Ticino, non ci dovrebbero essere grossi problemi di viabilità. Tutto ritornerà normale – si spera – alla fine dell’estate.

FOTO Il ponte sulla circonvallazione della lunghezza di 41 metri. La circonvallazione modificò la viabilità allora esistente: l’attuale via Monteruzzo (oggi monca) proseguiva lungo il corso del Naviglio Vecchio…