Cuggiono – Un successo l’aperitivo nel parco di Villa Annoni organizzato dalla Consulta Giovani con la collaborazione delle associazioni Officina Giovani e Cuggiono Giovani.

Un centinaio i partecipanti che, debitamente distanziati, si sono accomodati sulle stuoie sistemate sul prato di fronte alla Villa, mentre sulla balconata si esibiva un dj. Le bevande erano in bottiglia e il cibo in appositi cestini preparati da un catering. “Siamo molto soddisfatti, questa prima iniziativa è andata bene e pensiamo di riproporla, così come Balla coi Luppoli, quando la situazione pandemica sarà migliorata da permettere feste con più pubblico” ha osservato il coordinatore della Consulta Gianluca Premoli.

Alcuni membri della Consulta erano alla prima esperienza di organizzazione di una festa e sono stati contenti della risposta avuta in termini di partecipanti, che hanno rispettato pienamente le regole anti-covid. Un uso diverso della Villa con avvicinamento dei giovani, molti dei paesi del circondario, che hanno apprezzato le bellezze delle sale di Villa Annoni.