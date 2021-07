Cuggiono: Associazione Musiculturale 8Trilli in concerto il prossimo 24/25 luglio

Abbiamo ascoltato gli organizzatori dell’Associazione Musiculturale 8Trilli che stanno preparando un evento straordinario. Ecco cosa ci hanno detto:”Il prossimo 24 e il 25 luglio si terranno due giorni di campus con artisti di fama mondiale.

Ci saranno due maestri Marco e Stefano Bonfanti che terranno le lezioni di chitarra agli iscritti. L’8Trilli Campus sarà tenuto presso la Scala di Giacobbe a Castelletto di Cuggiono. La sera del 24 ci sarà un concerto in cui si esibiranno gli allievi tra cui saranno poi selezionati alcuni di loro per esibirsi alla sesta edizione di Chitarra in Villa presso la Scala di Giacobbe a settembre. Il giorno successivo ci sarà una conferenza sulle tecniche di registrazione audio della chitarra classica. Siamo soddisfatti per la risposta alla partecipazione a questo campus.” Aspettiamo poi un resoconto della iniziativa.