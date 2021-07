Magenta: Botte e insulti alla fidanzata in piazza mercato

Ennesima lite che degenera in violenza a Magenta. Lo scorso week end in piazza del mercato un giovane ha cominciato ad insultare pesantemente la sua ragazza. “Abbiamo sentito parole pesantissime – racconta un testimone – ad un certo punto ha cominciato a strattonarla in maniera sempre più violenta per passare alle mani”. Era notte e i genitori della ragazza, avvisato del pericolo che stava correndo, sono arrivati in un attimo. Sono stati loro ad accompagnarla al pronto soccorso per una visita. Non ha riportato traumi gravi, ma era terrorizzata dall’accaduto. Purtroppo eventi come questo si ripetono in maniera allarmante. Soltanto qualche sera prima un’altra lite tra fidanzati si era verificata in via Espinasse con intervento dei Carabinieri.

