Magenta: Festa del Sacrificio, 400 fedeli musulmani hanno celebrerato la ricorrenza in piazza mercato (Video)

Oggi martedì 20 luglio la comunità musulmana magentina ha celebrato una delle manifestazioni più importanti dell’anno, ovvero la cosiddetta Festa del Sacrificio, altrimenti detta Festa del Montone.

L’evento rievoca la prova di fede di Abramo a cui Dio aveva chiesto di offrire in sacrificio suo figlio. Sul punto di sacrificarlo, Abramo si fermò grazie all’apparizione di un angelo che gli disse di sacrificare un montone al suo posto.

Una grande emozione da parte degli islamici, supportati anche nell’amicizia da Don Giuseppe Marinoni e dal Presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ispano, il numero uno della Pro Loco, Pietro Pierrettori. Presente anche Maria Angela Colombo del Pd.