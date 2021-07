Vicenda Ministro Garavaglia a Corbetta: la replica della moglie

Torniamo sulla vicenda che ha visto coinvolto il Ministro Massimo Garavaglia l’altra sera a Corbetta. In merito a tale episodio riceviamo e pubblichiamo la replica di Marina Roma, Sindaco di Marcallo con Casone e moglie del Ministro. In quell’occasione il ministro avrebbe reagito alla Polizia locale che gli chiedeva di spostare l’auto in divieto, dicendo: “La prossima volta arrivo con la scorta”. Per dovere di cronaca pubblichiamo la loro versione dei fatti, invitando lo stesso Ministro e la moglie a venire da noi per un’intervista:

Non è vero nulla di quello che si è detto. Massimo non ha spostato la macchina e non ha nemmeno parlato con la Polizia locale. Ha parcheggiato su indicazione delle forze dell’ordine e quando sono entrati a chiedere di spostarla ho dato le chiavi ad un militante che è uscito a spostarla. Massimo ha saputo tutto a fine serata.