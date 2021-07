Un comune sportivo per eccellenza. Con un Sindaco che vanta un ottimo passato da runner e una vice Sindaco triatleta non poteva essere diversamente. In più ci sono tante belle associazioni sportive che vanno dal podismo, al ciclismo, al karate e moltissimo altro e tanti bellissimi impianti. Date queste premesse Castano Primo si pone in pole position per l’assegnazione del premio Comune Europeo per lo Sport 2023. Meglio non mettere le mani avanti per scaramanzia, ma le basi ci sono. Come testimonia il bellissimo video mostrato durante la conferenza stampa di oggi pomeriggio in Villa Rusconi alla presenza del presidente di Aces Europa Gian Francesco Lupattelli. L’ente che assegnerà i riconoscimenti. Quello per Castano verrà comunicato probabilmente il 2 settembre. “Per noi lo sport è parte integrante della società – ha commentato il Sindaco Giuseppe Pignatiello – fa parte della cultura e per noi gli investimenti in questo settore sono fondamentali”. La candidatura è stata seguita, naturalmente, anche dal vice sindaco e assessore allo Sport Carola Bonanni. Il primo cittadino ha letto una lettera del presidente del Parco del Ticino Cristina Chiappa. Il Parco sosterrà la candidatura di Castano a comune europeo dello Sport, riconoscimento che viene assegnato ai comuni con meno di 25 mila abitanti. Se la dovrà vedere con altri comuni importanti e molto preparati, ma è nel gioco delle cose dover lottare per ottenere il risultato. Come abbiamo detto le basi ci sono. C’è una bellissima pista di atletica, uno stadio che sarà ultimato a settembre. Una palestra che, dopo i lavori, sarà sede di molte associazioni. A Castano ci sperano e gli sportivi se lo meritano.

Presentata la candidatura di Castano Primo a Comune Europeo dello Sport. Il Sindaco: "Ci contiamo, abbiamo lavorato tanto"