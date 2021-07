GIOVEDI’ 5 AGOSTO, alle 21, presso il Cortile del Circolo, Via Madonna del Carmine 5 a Buscate, in occasione dei 30 anni dal Presidio che salvò il nostro territorio di quella che sarebbe diventata una discarica milanese, una serie di associazioni ambientaliste citate nella locandina, ripropongono lo spettacolo IL RIFIUTO DEI RIFIUTI di e con Nora Picetti, Ingresso gratuito nel rispetto delle disposizioni anticovid.

Il RIFIUTO DEI RIFIUTI di e con Nora Picetti was last modified: by