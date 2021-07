Robecchetto come il Bronx, droga, sparatorie e conseguenti retate? cosa sta succedendo?

Robecchetto e Malvaglio sempre più al centro di cronache di tipo mafioso?

Carabinieri e cani anti droga tra i due paesi, oggi!



Un’operazione anti droga da parte dell’Arma dei Carabinieri è avvenuta questa mattina tra Robecchetto con Induno e Malvaglio. Dalle fonti ufficiali ancora non è trapelato nulla, ma di certo i militari con i cani sono entrati nello stabilimento dove lavora una delle due persone attenzionate. Proprio due sarebbero le persone accompagnate in caserma per ulteriori accertamenti. Ancora in sappiamo gli esiti di questa operazione tuttora in corso.