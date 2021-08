Cursiosità dal Pakistan: gli abbienti donano cibo ai poveri, una pratica prevista dal Corano che si chiama Zakāt

Osserviamo questa foto scattata da Francesco Maria Bienati in Pakistan. Un uomo con del cibo che divide con altre persone. Si chiama Zakāt ed è una donazione che le classi abbienti sono tenute a fare ai più poveri.

È prescritta dal Corano per la purificazione di ogni musulmano ed è calcolata con l’aliquota del 2,5% del capitale posseduto. Equivale in tutto e per tutto alla preghiera. Bienati ha assistito in prima persona a questa pratica. L’uomo arrivato con il carretto carico di generi alimentari si doveva purificare.

E così li ha donati ai passanti. Non è necessario che li conoscesse. Chiunque, tra di loro, aveva la possibilità di fermarsi e prendersi il cibo condiviso.