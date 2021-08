Il ‘Pronto Soccorso’ di Magenta funziona…

MAGENTA-TURBIGO. Capita di dover aver bisogno del Pronto Soccorso. A seguito di un incidente domestico e il conseguente trauma al polso sinistro, che ha dovuto sostenere tutto il peso della persona caduta accidentale, ci siamo inoltrati nel pianeta della sanità lombarda. Dove andare a farci curare? L’ospedale di Cuggiono era sui giornali nelle scorse settimane per le sue criticità, per cui la scelta era tra Legnano o Magenta. Legnano è troppo grande per cui i tempi di attesa sarebbero stati lunghi per cui siamo andati a Magenta dove siamo giunti sabato 7 agosto 2021 alle ore 10.

Subito l’accettazione effettuata da una gentile addetta che ci ha invitati ad accomodarci nella sala d’aspetto (dove su un grande schermo scorrevano le immagini delle gare olimpioniche) dove pochi minuti dopo l’infortunata è stata chiamata per la prima visita dell’ortopedico. La tumefazione al polso faceva pensare ad una rottura, ma i raggi X prescritti dal medico prima della diagnosi hanno limitato il danno arrecato dalla caduta. Si trattava solamente di un trauma da curare con un tutore, ghiaccio e antidolorifici.

Non è tanto la diagnosi che interessava rimarcare con questo stelloncino, quanto l’efficienza e la professionalità riscontrata nel nuovo Pronto Soccorso, oltre a ringraziare gli addetti che abbiamo incontrato nella nostra mattinata di dolore.

In seguito ci siamo interessati per sapere chi avesse realizzato una tale struttura, così ben organizzata e efficiente, tant’è che un’ora dopo il nostro arrivo eravamo già sulla strada del ritorno a Turbigo. Ci hanno detto che è stata finanziata (20 milioni di euro) al tempo del governatore Maroni con il conforto dell’attuale Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, già assessore regionale e già sindaco di Marcallo con Casone.