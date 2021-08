Pakistan, per caso abbiamo visto il Convent of Jesus and Mary che educa 2300 ragazze cattoliche a Lahore

Arriviamo a Lahore molto stanchi, non ho voglia di guardarmi in giro, il nostro hotel è il Safari Park, subito letto devo recuperare, saranno due giorni pesanti, con la costola rotta, si purtoppo non sono al top! Mattina doccia, caffè è quasi impossibile trovarlo, sigaretta all’esterno in una via vuota persa da qulche parte un Asia.

Gusto la sigaretta, e all’improvviso la via si anima di un’enormità di Tuk Tuk. Che sta succedendo mi chiedo? scorgo un cartello, una scuola. Leggo meglio e mia mia sorpresa mi accorgo che è una scuola cattolica, “ma i cattolici in questa parte dell’Asia non li uccidono, qui a Lahore alla Convent of Jesus and Mary, li formano?”.

La via, che pochi attimi prima era deserta, si anima di una vita impropria, sono finite le lezioni 2300 ragazze lascieranno l’edificio, non potete immaginare il Caos. Penso alle Canossiane di Magenta, un Caos simile sarebbe fonte di centinaia di articoli del mio amico Valenti “per prendere le bambine a scuola ho dovuto fare una battaglia, vergogna” e pensandolo sorrido!

Non vi resta che guardare ilvideo allego e pensare se un cosa del genere succedesse a Magenta

Il Convento di Gesù e Maria, Lahore (Convent of Jesus and Mary), comunemente indicato come Convento, è una scuola primaria e secondaria privata cattolica per ragazze situata a Lahore, nel Punjab, in Pakistan. È stata fondata il 17 novembre 1876 dalle religiose di Gesù e Maria, una congregazione fondata da Santa Claudine Thevenet, che ha ricevuto il riconoscimento ufficiale nel 1881. Educa oltre 2.300 ragazze di età compresa tra 4 e 18 anni a partire dalla scuola materna fino al grado 11