Il ‘promemoria’ postumo del professor Francesco Carbone contiene più di cinquant’anni di storia turbighese

TURBIGO – Avevo già scritto un articolo quando, nel 2017, trovai una chiavetta Usb nella cassetta postale con una nota augurale, scritta di pugno, del professor Francesco Carbone. L’aprii e mi trovai davanti un ‘PROMEMORIA, 55 anni e più di storia, di vita e di cultura a Turbigo e dintorni. Testimoni e protagonisti di un tempo’. Onorato di essere stato uno dei prescelti ad aver ricevuto un tale scritto, oggi sono andato a riprendere la chiavetta, l’ho nuovamente aperta per rileggere l’introduzione che riporto integralmente come estremo saluto ad una ‘persona di qualità’ che ha riscaldato l’anima turbighese aggiungendo anche l’invito a chi potrebbe farlo di ricordare il ‘Maestro’ con un libricino:

“Ai miei compagni di viaggio nella vita, nella scuola e nella società che hanno alimentato il mio entusiasmo e il mio impegno, senza il cui prezioso contributo e sostegno nulla avrei potuto realizzare.

Ai miei famigliari che hanno condiviso tale mio impegno al servizio degli altri, pur nella consapevolezza che avrebbe sottratto tempo e disponibilità per loro.

A tutti loro – a Noemi e Sofia, in particolare – dedico questo mio promemoria, con infinito affetto.

Al sopraggiungere della malattia, nel 2010, cessa quasi del tutto, ogni mio impegno pubblico. Il che mi libera – pur tra i disagi di una malattia, invasiva e senza fine – dai tanti impegni della vita corrente – peraltro, sino ad allora, sempre affrontati con entusiasmo, ottimismo e buona lena.

La disponibilità di tempo ora derivante dalla nuova condizione mi permette di “rovistare” nello scrigno dei miei ricordi: un mare di ricordi! E – parodiando il grande poeta – “il navigar m’è dolce in questo mare”.

In questo ripercorrere quasi 60 anni della mia esperienza di vita, mi è particolarmente lieto ricordare non solo gli eventi, ma – là dove mi è stato possibile – anche le persone che, a vario titolo e ruolo, mi hanno accompagnato e sostenuto nel “lungo” viaggio con la loro partecipazione, con la loro collaborazione, spesso con il loro entusiasmo”.

FOTO il professor Francesco Carbone al tempo in cui era vicesindaco di Turbigo (1997-2001)