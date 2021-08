Nelle città caotiche del Pakistan il numero di incidenti è irrisorio

Sembra incredibile. Ma dopo 20 giorni nelle grandi città caotiche del Pakistan quello di oggi è il primo incidente che il direttore di CAM Francesco Maria Bienati vede.

E’ avvenuto a Jalarpur Jattan lungo la via per Gujrat e si è trattato di uno scontro tra due delle milioni di moto che circolano quotidianamente senza alcuna segnaletica o codice da rispettare.

Due feriti, ma per fortuna non parrebbero in condizioni critiche. La cosa che impressiona è proprio il numero irrisorio di sinistri nel caos generale…