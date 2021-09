Magenta: Primo congresso di LA NUOVA ITALIA, il partito non riceve risposta dal comune, Munib :”cosa posso fare per avere una risposta?”

Cosa deve fare un’associazione politica per realizzare una giornata d’interesse per il partito. Una cosa principale: trovare un luogo idoneo e chiedere i permessi alla proprietà.

Il luogo idoneo è stato trovato, la tensostruttura di Magenta, quella di Piazza Mercato per intenderci, compreso l’uso della cucina e alcune attrezzature per sedersi comodamente, con il giusto tempo per decidere.

Cosi il 21 Luglio 2021 viene protocollata la richiesta, al comune.

Qualche perplessità nasce oggi 18 Settembre 2021, quando inconontrando Munib Ashfaq ci dice di non aver ricevuto nessun messaggio a proposito.

Si vuole realizzare il primo congresso del Partito, non bastano due giorni per poter avvisare i partecipanti, sembrerebbe il caso che l’amministrazione Calati stia pensando di non dare o dare in ritardo la risposta con lo scopo di far saltare l’incontro. Evento importantissimo perchè essendo il primo si potrà capire la risposta del pubblico e capire cosi se le cose in futuro possono proseguire, perchè da considerare valide…

Attendiamo una risposta e vediamo se LA NUOVA ITALIA riuscirà ad effettuare il suo primo congresso!