Un maiale a spasso per Magenta, chissà se le telecamere del vicesindaco l’hanno ripreso?

Un piccolo pasto a Mc Donald, dopo la trasmissione Diritto e Rovescio, siamo in tre cosa facciamo, un piccolo pasto per andare poi a dormire a stomaco pieno! Una mezzoretta e poi prendiamo la nostra vettura e torniamo verso casa.

Passiamo da via Boffalora e ci accorgiamo che un maiale sta tranquillamente passeggiando in via Boffalora, scendo e realizzo il filmato che allego. La domanda è: di chi sarà questo maiale? la risposta molto probabilmente sarà del vicino maneggio, sarà scappato da li. Lo infastidisco un poco, molto probabilmente non vuole essere filmato e quindi piano piano, prima mi si avvicina, poi entra in cascina. Aspettiamo, va verso il retro e quindi decidiamo di andarcene.

Carino è stato incontrare un maiale di notte in giro a Magenta.