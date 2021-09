Disservizio mezzi della Stav a Albairate, la protesta “scritta” dei genitori!

Una lettera scritta dalla Mamma, Carmen De Rosa per protestare sui disservizi dei mezzi di traspotro STAV comicia cosi:

“Con la presente lettera, noi cittadini di Albairate vogliamo sensibilizzare le autorità competenti in merito ai disservizi procurati dalla società STAV. Non capiamo come mai a fronte di persone ferme in attesa non si fermi il mezzo nonostante non sia fuori servizio e non pieno, le mancanze coincidenze tra Magenta e Abbiategrasso, gli orari non rispettati, dei ritardi, dei numeri, e tratti sugli autobus non cambiati. Tutti questi disservizi si ripetono in continuo. Noi cittadini vogliamo Chiarimenti!“

Sembrerebbe che questi geniitori arrabbiatissimi voglino iniziare una battaglia, lo scopo creare una linea diretta Albairate Magenta, sono molti i ragazzi che per motivo di studio devono fare cambio ad Abbiategrasso, aumentando di non poco il tragitto.

La risposta attraverso i social e già arrivata dal primo cittadino Flavio Crivellin, nel post scriveva: “per inciso il Sindaco vi ascolta anche senza la raccolta firme. Il servizio di trasporto pubblico è gestito da Agenzia Trasporto Locale in Citta Metropolitana a cui sono già state rivolte richieste per una linea diretta che risolva il problema del capolinea ad Abbiategrasso“.

Vedremo se ci saranno dei miglioramenti!