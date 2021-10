Il Dott. Gianluca Salice è il nuovo Comandante della Polizia Locale di Robecco sul Naviglio.

E’ stao nominato dal Sindaco Fortunata Barni, che ha scelto il candidato con la Giunta comunale.

Il comandante è originario di Novara, trentaquattrenne, lascia il Corpo della Polizia Locale di Milano per prendere, il comando della Polizia Locale di Robecco sul Naviglio.

Nel suo passato numerosi incarichi nella Pubblica Amministrazione in qualità di agente di Polizia Locale, ma anche ex “Fuciliere della Marina Militare Italiana” presso il C.I.M.A. (Centro Interforze di Munizionamento Avanzato) di Aulla.

Attualmente svolge anche servizio come volontario della Croce Rossa Italiana che lo ha insignito di medaglia d’oro per meriti di servizio e di croce d’argento per anzianità di servizio.

Quale Agente di Polizia Locale nel 2018 è stato premiato dalla Regione Piemonte con il conferimento della medaglia al merito di servizio per i brillanti risultati conseguiti in operazioni anti-droga. Come hobby pratica paracadutismo e altri sport estremi.

Ricordiamo che il neo-Comandante Salice ha preso servizio a Robecco dal 1º ottobre.