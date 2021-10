MILANO-TORINO, GRAN PIEMONTE E IL LOMBARDIA: RIVINCITE MONDIALI

Il fresco campione del mondo Julian Alaphilippe debutterà in Maglia Iridata alla Milano-Torino per poi correre anche Il Lombardia. Sonny Colbrelli, campione italiano ed europeo e vincitore dell’ultima Parigi-Roubaix, sarà invece al via del Gran Piemonte. A sfidare i due tantissimi campioni in cerca del successo di fine stagione.

Milano, 4 ottobre 2021 – Annunciati gli iscritti delle tre corse organizzate da RCS Sport, la Milano-Torino presented by Eolo del 6 ottobre, il Gran Piemonte presented by Eolo del 7 ottobre e Il Lombardia presented by Eolo del 9 ottobre.

Milano-Torino presented by Eolo, 6 ottobre (23 formazioni di 7 corridori ciascuna: 15 UCI WorldTeams e 8 UCI ProTeams).

Oltre al Campione del Mondo Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick-Step), al rientro alle competizione dopo il successo colto al Mondiale di Lovanio, ci saranno il vincitore delle ultime due edizioni del Tour de France Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e il Campione Olimpico della Cronometro Primož Roglič (Jumbo-Visma), vincitore della Vuelta a España e dell’ultimo Giro dell’Emilia. Tra gli altri attesi protagonisti anche l’ultimo vincitore della Milano-Torino terminata a Superga Michael Woods (Israel Start-Up Nation) e il compagno di squadra Chris Froome, oltre a Vincenzo Nibali (Trek – Segafredo), fresco del trionfo a Il Giro di Sicilia, Aleksandr Vlasov e Alexey Lutsenko (Astana – Premier Tech), Thibaut Pinot (Groupama – FDJ), vincitore sul Colle di Superga nel 2018, Emanuel Buchmann (Bora – Hansgrohe), Tao Geoghegan Hart e Adam Yates (Ineos Grenadiers).