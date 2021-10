TURBIGO, ELEZIONI AMMINISTRATIVE: LE PREFERENZE

TURBIGO – Hanno votato in 3181 turbighesi (57,3%): 1851 voti (60,89%) sono andati alla lista di centrodestra con candidato sindaco Fabrizio Allevi; mentre 1189 voti (39,11%) alla lista civica con candidato sindaco Renata Cerutti. Ecco le preferenze:

RENATA CERUTTI SINDACA

1 – BIOLCHI Alessandro (49); 2 – BONETTI Antonella (167); 3 – GIUSSANI Dario (24); 4 – GRITTA Francesco (111); 5 – BRAGA Rosella (83); 6 – CARDINALI Valentina (50); 7 – ROCCO Liguori (45); 8 – SIANO Giuseppe (58): 9 – CAVALLI Dario (62); 10 – DE MARCHI Ilaria (110); 11 – SPREAFICO Claudio (136); 12 – VITALONE Domenico (46)

FABRIZIO ALLEVI SINDACO

1 – ARTUSI Marzia (232); 2 – AZZOLIN Andrea Fratelli d’Italia (280 voti); 3 – BOLOGNESI Dante 81 voti); 4 – CAVAIANI Davide (195); 5 – CERINI Alessandro (75); 6 – CESARINO Sonia (136); 7 – FERRARI Stefania (46); 8 – LEONI Manila (279 voti); 9 – MOTTA Angelica (151); 10 – PACCAGNELLA Laura Maria (72); 11 – PIOLTINI Francesco (27); 12 – RE Riccardo (172).