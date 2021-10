Magenta: In partenza oggi la 101^ Milano – Torino

Mercoledì 6 ottobre è il turno della Milano – Torino 2021. Quest’anno va in scena l’edizione 101 della storica corsa italiana, di categoria UCI 1.Pro, che può vantare una storia nata addirittura nel 1876. Nonostante una storia così lunga, il maggior numero di vittorie risale a Costante Girardengo, che si impose per cinque volte tra in 1914 e il 1923. Quest’anno si partirà da Magenta per giungere a Superga, salita iconica che verrà scalata per due volte che decreterà il successore di Arnaud Démare, che l’anno scorso si impose a Stupinigi in un tracciato rimaneggiato senza salite.

Albo d’oro recente Milano – Torino

2020 DEMARE Arnaud

2019 WOODS Michael

2018 PINOT Thibaut

2017 URÁN Rigoberto

2016 LÓPEZ Miguel Ángel

2015 ROSA Diego

2014 CARUSO Giampaolo

2013 ULISSI Diego

2012 CONTADOR Alberto

Percorso Milano – Torino 2021

Magenta – Torino Superga (189,0 km)

Dopo i rimaneggiamenti dell’anno scorso, la corsa torna al passato con il tracciato da Magenta a Superga che due anni fa premiò il canadese Michael Woods. La prima parte di tracciato decisamente semplice, con oltre 165 chilometri di pianura dopo la partenza dalle campagne del milanese e l’attraversamento di quelle novaresi, vercellesi, biellesi e torinesi. L’unica difficoltà sarà quella di Zimone al chilometro 83,5, prima dell’inizio della prima scalata verso Superga al chilometro 165,2. Superata la prima tornata, si riscenderà verso San Mauro Torinese e la città di Torino, prima di risalire verso il traguardo con pendenze medie del 9.1% con punte attorno a metà salita del 14% e lunghi tratti al 10%.

Borsino dei Favoriti Milano – Torino 2021

***** Primoz Roglic

**** Julian Alaphilippe, Mike Woods

*** Vincenzo Nibali, Tadej Pogacar, Alejandro Valverde

** Thibaut Pinot, Marc Hirschi, Aleksandr Vlasov, Nairo Quintana

* David Gaudu, Alexey Lutsenko, Ben Hermans, Daniel Martin, Domenico Pozzovivo

ORARIO DI PARTENZA: 12:10

ORARIO DI ARRIVO (PREVISTO): 16:45-17:14

DIRETTA TV: 15:00-17:20 RaiSport / 15:20-17:00 Eurosport 1 / 15:20-17:20 Eurosport Player

HASHTAG UFFICIALE: #MilanoTorino