Il partigiano Massiccio, 93 anni: “Vedendo quelle immagini mi è venuto da piangere”

“Se potessi far uscire i miei compagni dalle tombe andrei con loro a combattere contro quei ‘sfascisti’ che sabato scorso hanno massacrato Roma. Inaccettabile quello che ho visto: l’attacco alla sede dei Sindacati mi ha emozionato a tal punto da piangere. Abbiamo combattuto contro questa gente tanto tempo fa, ma il virus è ancora lì, nascosto in un partito dalla bella faccia. Sono uno degli ultimi ancora al mondo a tenere alto il vessillo dei partigiani, ma fino a quando avrò voce continuerò a gridare contro la violenza fascista”.

Queste le parole del partigiano ‘Massiccio’ di Borgomanero, 93 anni, che ha inondato le redazioni dei giornali locali per fomentare la reazione ‘a parole’ contro una violenza becera che gli ha ricordato il sangue versato – per un mondo migliore – dai suoi compagni negli anni della Resistenza e per la cui memoria continuerà a combattere. Fino all’ultimo respiro.