Al via gli Open Day di gruppo CAP alla scoperta del ciclo virtuoso dell’acqua nelle Smart City

Doppio appuntamento al depuratore di Robecco sul Naviglio, il 13 ottobre per gli studenti e i cittadini e il 16 ottobre, a cui si uniranno le istituzioni, i rappresentanti della consulta ecologia e i media.

E il 20 ottobre apre le sue porte il Centro Ricerche Salazzurra all’Idroscalo con visite guidate per i giovani studenti della Città metropolitana di Milano

Come funziona un depuratore? Dove finisce l’acqua trattata? Cosa succede agli scarti della depurazione? Quante analisi vengono effettuate ogni anno per garantire un’acqua del rubinetto sicura e di buona qualità? E ancora, quanti parametri vengono esaminati? Sono solo alcune delle domande che cittadini e giovani studenti potranno porre agli esperti di Gruppo CAP durante gli open day gratuiti organizzati dal gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano.

I primi due appuntamenti, si terranno presso il depuratore di Robecco sul Naviglio, considerato una vera e propria fabbrica verde per i suoi importanti progetti di recupero delle materie di scarto. Mercoledì 13 ottobre sarà dedicato agli studenti dagli 8 ai 13 anni e aperto anche ai cittadini; che potranno tornare anche sabato 16 ottobre alle 10.30, per la visita all’impianto insieme alle istituzioni locali e alla stampa.

Il terzo open day, previsto per mercoledì 20 ottobre e aperto ai soli studenti della Città metropolitana di Milano, si terrà invece presso il Centro Ricerche Salazzurra, all’interno del Parco Idroscalo, uno trai poli più all’avanguardia nel settore idrico per le attività di analisi dell’acqua potabile e per la ricerca scientifica.

Un vero e proprio viaggio al centro dell’economia circolare, alla scoperta della #waterevolution alla base della gestione sostenibile delle smart city dell’area metropolitana di Milano, la rivoluzione che vede l’acqua come propulsore di innovazione in grado di ridisegnare i centri urbani e orientare consumi e dinamiche ambientali, facendo leva sulla cultura e sul valore della risorsa idrica.

DEPURATORE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO, 13 e 16 ottobre

Situato a nord ovest di Milano, a circa 30 km dal capoluogo lombardo, l’impianto di Robecco sul Naviglio rappresenta uno dei depuratori più importanti e innovativi dell’intero Paese, sia per le tecnologie impiegate, sia per i progetti di economia circolare in corso. Qui Gruppo CAP già dal 2020 ha avviato un’attività di estrazione delle sabbie, ottenendo grazie alla legge sull’End of Waste l’autorizzazione per il recupero e riutilizzo di 2.532 tonnellate di sabbia (circa 10 tonnellate al giorno) proveniente sia da rifiuti che derivano dal ciclo di depurazione dei reflui, sia dai rifiuti generati dalla pulizia delle acque di scarico. L’impianto vanta un altro primato: è stato il primo a livello europeo a dotarsi di un sistema di bioessicamento, tecnologia ideata da un team di giovani ingegneri italiani, che permette di ridurre il volume dei fanghi di depurazione del 70% ottimizzando al tempo stesso il dispendio energetico del processo. L’ultima sperimentazione in ordine di tempo riguarda l’accordo con Milano Ristorazione, in base al quale confluiscono nei biodigestori presenti gli scarti alimentari che diventano bioenergia per autoalimentare l’impianto, comportando benefici sul costo della bolletta per i cittadini e riduzione delle emissioni inquinanti.

Le visite guidate della durata di circa un’ora, su prenotazione, saranno inoltre l’occasione per capire come viene depurata l’acqua che proviene dagli scarichi di casa e come, in un’ottica circolare, le acque trattate tornino a essere nuova risorsa per l’ambiente.

CENTRO RICERCHE SALAZZURRA, 20 ottobre

Il 20 ottobre apre le porte agli studenti il Centro Ricerche di Gruppo CAP che ha sede all’interno del Parco Idroscalo di Segrate. I giovani visitatori guidati dai tecnici di Salazzurra andranno alla scoperta dei laboratori delle acque potabili, dove ogni anno grazie alle più moderne tecnologie adottate vengono analizzati 29.000 campioni per garantire l’assoluta qualità dell’acqua della Città metropolitana di Milano. Scopo della visita guidata è ripercorrere il tragitto che fa un campione di acqua potabile dal momento in cui entra in laboratorio fino all’emissione del risultato finale, con la dimostrazione sul campo delle tecniche di analisi e l’organizzazione dei controlli che ogni giorno rendono l’acqua che beviamo sicura e buona da bere.

Per informazioni: gruppocap.it

Ingresso gratuito, visite su prenotazione:



Open Open Day Depuratore Robecco sul Naviglio

13 ottobre 2021

Visite guidate aperte agli studenti/cittadini

Orari di apertura al pubblico:

09.00 – 12.30/14.00 – 16.00

Per prenotazioni

Società Cooperativa Sociale La Lumaca:

Tel. 380 5839747 – mail: segreteriascuole@lalumaca.org

Sabato 16 ottobre 2021

Visita guidata aperta ai cittadini di Castellazzo ed ai rappresentanti delle istituzioni, ore 10.30

Per prenotazioni

e-mail: comunicazione@gruppocap.it

Open Day Centro Ricerche Gruppo CAP, Idroscalo

20 ottobre 2021

Circonvallazione Est Idroscalo 21 – Ingresso 3 Punta dell’Est

Segrate – Milano

Orari di apertura al pubblico:

09.30 – 12.30/14.00 – 16.00

Per prenotazioni

Società Cooperativa Sociale La Lumaca:

Tel. 380 5839747 – e-mail: segreteriascuole@lalumaca.org