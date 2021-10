Mostra Bonsai del Castanese, il prossimo week end.

Presso Villa Rusconi, sabato pomeriggio e domenica si terrà una mostra con l’esposizione di Bonsai di alcuni bonsaisti del Castanese.

Inoltre domenica mattina ci sarà una dimostrazione su come “creare” un bonsai partendo da una pianta da vivaio e nel pomeriggio ci sarà la possibilità di visitare la mostra con il supporto e le spiegazioni degli espositori.

Sempre domenica pomeriggio per i più piccoli ci sarà un laboratorio creativo a tema autunnale così mentre i bambini si divertono i grandi possono visitare la mostra con calma.

Programma

16 ottobre ore 16 Inaugurazione della Mostra

17 Ottobre ore 9.00 apertura della mostra

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dimostrazione della modellatura dei bonsai

dalle ore 14.30 alle ore 17.00 visita guidata dei bonsaisti

Espongono: Gianni Gambalonga, Alessandro Rama, Renzo Corna, Giovanni Zabeo e Damiano Villa