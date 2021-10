Cuggiono: l’Ecoistituto della Valle del Ticino presenta un progetto di conversione ecologica

L’Ecoistituto della Valle del Ticino presenta due appuntamenti a cui non mancare: la passeggiata nel Parco delle Roggie e l’incontro dedicato ad un progetto di conversione ecologica.

Doppio appuntamento con l‘Ecoistituto della Valle del Ticino. Il primo, domenica 17 ottobre (ore 14), prevede una passeggiata nel Parco delle Roggie, con partenza ed arrivo alla polisportiva di Bienate. Sarà un modo per conoscere questo parco sovracomunale e per cominciare ad averne cura. Organizza Pro Loco e Sci Club Bienate Magnago, Legambiente Dairago Busto Arsizio, Ecoistituto della valle del Ticino.

Il secondo, mercoledì 20 ottobre (ore 17.30), in diretta su su Youtube e sulle pagine facebook di Laudato sì e Ecoistituto, sarà presentato “Dopo il carbone Sole e vento per Civitavecchia”.

“E’ una questione solo locale? No! E’ un esempio importante che farà scuola per cosa si intende per transizione ecologica. Una scelta che avrà ricadute in tutta Italia. Da conoscere e sostenere. Al 2025 la centrale a Carbone Torvaldaliga Nord di Civitavecchia (2000MW) dovrà essere riconvertita. Ma sostituire il carbone col gas, come vorrebbe Enel significa rimanere vincolati per decenni a fonti fossili. Un vasto movimento partito dal basso ha coinvolto tutta la comunità e il territorio con un progetto alternativo basato sulle rinnovabili e su idrogeno verde. Lo stanno sostenendo forze sociali, politiche, imprenditoriali, sindacali, il vescovo della città, l’intero consiglio comunale, quello regionale del Lazio che lo ha votato all’unanimità – spiegano gli organizzatori dell’incontro – Perché allora Enel e governo si rifiutano di prenderlo in considerazione? E’ questa la svolta ecologica che dicono di voler perseguire? Ne parliamo con Stefania Pomante segretaria CGIL Civitavecchia) – Alex Sorokin (esperto eolico off shore) – Mauro Mei (Comitato Città Futura)-Maurizio Rocchi (Comitato Sole) -Katiuscia Eroe (responsabile energia Legambiente)- Giancarlo Turchetti (segretario UIL Civitavecchia) – Renato Di Nicola (comitato No al fossile)- Leonardo Berlen (Qualenergia)

Alessio Gismondi (CNA) – Pippo Onufrio (Greenpeace)- Alfiero Grandi (comitato difesa Costituzione)- Riccardo Petrella (Agorà degli abitanti della Terra)- Elena Grandi (neo Assessora al verde e all’ambiente Città di Milano)- Massimo Scalia (Università Sapienza Roma)“.

Organizza e introduce Associazione laudato sì una alleanza per il clima , la terra , la giustizia sociale (di cui Ecoistituto fa parte).