Cuggiono: Azzurra soccorso propone un CORSO BLS-D ADULTO e PEDIATRICO

Sabato 6 Novembre Azzurra Soccorso organizza un corso rivolto a tutta la popolazione maggiorenne per acquisire le conoscenze necessarie per saper cosa fare di fronte a una persona colpita all’improvviso da arresto cardiaco. Il corso ha la durata di 5 ore, suddivise in una parte teorica e una parte pratica. Gli obiettivi del corso sono: saper riconoscere l’arresto cardiocircolatorio; acquisire le conoscenze relative al trattamento dell’arresto cardiocircolatorio con defibrillatore semiautomatico esterno; saper intervenire con manovre appropriate e saper utilizzare il defibrillatore semiautomatico dell’arresto cardiocircolatorio (DAE); acquisire capacità di controllo in risposta a situazioni di emergenza. Come si svolge il corso:

Il corso si suddivide in due parti: una breve lezione teorica ; una simulazione pratica della sequenza rianimatoria su manichino simulatore.

Alla conclusione del corso è previsto una valutazione finale teorico-pratica, che permette di acquisire (appena disponibile) da AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) una certificazione BLS-D Laico.

E’ consigliato eseguire un aggiornamento ogni 2 anni, mentre per l’utilizzo in ambito sportivo è OBBLIGATORIO il retraining ogni 24 mesi.

NB. Per partecipare al corso è necessario il GREEN PASS.

PER INFO E ISCRIZIONI:

Scrivi a azzurrasoccorso.formazione@gmail.com;