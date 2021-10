Bareggio, il 29 Ottobre incontro sul PGT: “FAREMO CHIAREZZA E SMENTIREMO TUTTE LE FALSITA’ CIRCOLATE”

Riceviamo e Pubblichiamo

Venerdì 29 ottobre alle 21 in sala consiliare, con possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming, l’Amministrazione comunale organizza un incontro pubblico sul Piano di Governo del Territorio.

“L’obiettivo è fare chiarezza alla vigilia del Consiglio comunale in cui saranno esaminate le osservazioni e sarà approvata in via definitiva la variante di Pgt – afferma il sindaco Linda Colombo -. Con tavole e documenti alla mano, spiegheremo cosa prevede il nuovo Pgt: il recupero delle aree dismesse atteso da decenni, più verde in centro, più servizi, più percorsi ciclabili e più infrastrutture pubbliche come piscina e area feste. Sarà anche l’occasione per smentire alcune notizie non veritiere diffuse da alcuni consiglieri di minoranza, gli stessi che hanno ingessato il paese non avendo avuto il coraggio di fare determinate scelte: a tal proposito invito tutti i firmatari delle varie petizioni, in particolare coloro che hanno firmato in buonafede, a seguire l’incontro. L’opposizione, ad esempio, non ha detto a loro che grazie al recupero dell’area ex cartiera verrà creato un nuovo polmone verde nel centro del paese, oltre a nuovi servizi, andando a riqualificare una zona pericolante e degradata da decenni. E non ha detto nemmeno che non c’è nessuna area verde che sarà svenduta al privato: si tratta semplicemente di uno spostamento di volumetria dal centro alla periferia del paese