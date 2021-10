Pakistan – Italia: ho trovato differenze di vita? penso di si! Racconto con Munib Ashfag il cimitero Cristiano…

Tutti mi conoscete, non sono uno che racconta “cazzate” vero ci ho messo un pò. inizierò poco alla volta a raccontarvele quelle che qualcuno senza testa le reputa cosi.

Al mio amico Munib Ashfaq, gli preme molto la storia del cimitero islamico in Italia e continua a pensare “perchè non è possibile realizzarne uno“.

Leggi leggi e ancora leggi, io dico “il buon senso non sembra prevalere!” E allora ha deciso di farmi visitare un Cimitero Cristiano a Jallalpur Jatta la città in cui e nato Munib. Non abbiamo avuto nessun problema a visitare il cimitero, anzi,lo abbiamo visitato interamente senza nessun problema! di contro L’associazione moschea Abu Bakar per avere un pezzettino di terra, in cui seppellire i tuoi cari, dopo un NO secco, ha dovuto rivolegersi al TAR che ha negato tutto con un NO!… ora l’associazione di cui Ashfaq è portavoce ha deciso di rivolgersi al CONSIGLIO DI STATO con un ricorso in appello. Lasciamo stare per ora questo argomento e guardiamo la realtà cimiteriale del Pakistan ascoltando in video Ashfaq. E pensando a noi italiani, che neghiamo un diritto, è logico?:

Foto di Copertina il Cimitero Cristiano di Jallalpur Jattan