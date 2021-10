Lo sfogo di Hafiz Dildar segretario del Madni di Castano Primo.

In un comunicato, scritto col cuore, Hafiz Dildar scrive: “Allora in merito al gazebo di lega del 24/10/2021 dico solo che sono dei poveracci e basta. Non hanno progetti per migliorare la città di Castano primo e per questo che portano solo questo argomento seminando l’odio e paura tra castanesi – Hafiz continua – Ma sono dei falliti, dico questo perché ormai la gente non crede più a loro e non commenta più su facebook”.

Secondo lui per un semplice motivo: “castanesi sono realisti e in realtà conoscono tutti musulmani della città e sanno che gente siamo e quali sono i nostri obbiettivi“.

Sottolinea: “In via Friuli c’è il nostro centro culturale (servizi alla persona) perciò non ha niente che fare quello che dicono loro (Lega)“.

Noi abbiamo sempre fatto tutto rispettando la normativa e continueremo così. Infatti anche i giudici ci hanno dato ragione, in due cause, proprio per questo che abbiamo dimostrato con i documenti le nostre volontà di operare.

“Ora abbiamo in mano la sentenza definitiva per poter iniziare il nostro lavoro, serenamente”.

“Ma la lega continua perchè non hanno più rispetto ne della nostra costituzione italiana e ne dei nostri giudici. lLo Ripeto sono dei falliti perchè chi non ha rispetto non può andare troppo avanti in una fase politica seria”.

Il presidente dell’associazione islamica castanese (Rizwan Naeem) sta facendo ogni passo necessario ovviamente rispettando la normativa e più precisamente art.19 della nostra costituzione italina che da libertà di culto.

Secondo Hafiz : “Lui con la sua associazione faranno la Moschea a Castano primo”.

Afhiz termina : “Alla fine ringrazio tutta la cittadinanza per aver scelto la strada di verità e di pace. Grazie!”