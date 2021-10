Inveruno: Nasce il Distretto del Commercio Altomilanese.

La firma ufficiale é avvenuta oggi, mercoledì 27 ottobre 2021, nella Sala Virga di Inveruno, comune capofila.

L’accordo è stato sottoscritto dai sindaci Sara Bettinelli (Inveruno), Sergio Calloni (Arconate), Maria Pia Colombo (Bernate), Fabio Merlotti (Buscate), Giovanni Cucchetti (Cuggiono), Carla Picco (Magnago) e dal segretario generale di Confcommercio Marco Barbieri.

L’obiettivo generale del distretto è valorizzare il territorio, sostenere il tessuto commerciale e rilanciare i consumi. “Il distretto non ha carattere protezionistico nei confronti delle attività commerciali locali ma é un gioco di squadra per renderlo più competitivo” ha detto Bettinelli.

Tutti i sindaci presenti hanno apprezzato la creazione del distretto del commercio, sottolineando l’ottima collaborazione esistente sul territorio, con idee lungimiranti per uno sviluppo di insieme. Il Distretto sarà anche l’occasione per valorizzare il territorio. Barbieri ha detto che il Distretto costituisce un passaggio fondamentale nel partenariato pubblico-privato. “Un tessuto urbano equilibrato favorisce le attività commerciali presenti – ha aggiunto – Dopo un anno e mezzo di sofferenza ci sono buoni dati di ripresa. La firma di questo distretto arriva in un momento opportuno per le attività commerciali“.

Il Distretto è l’entità giuridica che può partecipare ai bandi regionali ma il commerciante deve sempre essere parte attiva. Dopo il riconoscimento da parte di Regione Lombardia il Distretto sarà attivo.

Una delle prime iniziative potrebbe essere una card da utilizzare in tutte le realtà commerciali del distretto.