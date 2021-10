Cerba HealthCare si posiziona oggi come numero 1 nel mercato della diagnostica medica di laboratorio in Italia

Cerba HealthCare, punto di riferimento nel campo della diagnostica di laboratorio e ambulatoriale, ha completato l’acquisizione di Lifebrain in Italia a seguito dell’accordo esclusivo raggiunto questa estate con l’azionista, European Laboratory Solutions S.a.r.l., controllato indirettamente da Investindustrial VI L.P.

Con sede in Francia, Cerba Healthcare ha solide posizioni in Europa e in Africa grazie alle sue attività storiche nella patologia clinica di routine e specialistica. Il Gruppo vanta anche una presenza mondiale grazie alla sua esperienza in patologia clinica per studi clinici, che gli consente di convalidare e potenziare l’efficacia di nuovi trattamenti e vaccini.

In Italia, Lifebrain è uno dei principali attori del settore e vanta un’esperienza senza pari nel processo di acquisizione di strutture territoriali e una forte presenza geografica con tre hub e circa 360 siti nel paese.

Stefano Massaro, CEO di Cerba HealthCare Italia, ha commentato: “Questa acquisizione è ovviamente una pietra miliare nella strategia di crescita dell’Azienda, con un impatto significativo per Cerba HealthCare Italia in quanto ci consente di rafforzare il nostro posizionamento unico nel Paese, con una presenza capillare in 17 delle 20 regioni italiane. Il nostro impegno oggi è quello di soddisfare pienamente le crescenti esigenze di competenza diagnostica di pazienti, medici e ospedali. Per farlo, faremo affidamento su tecnologie all’avanguardia ma soprattutto su team eccezionali il cui lavoro ha alimentato il successo delle nostre rispettive organizzazioni negli ultimi anni. Tutti stanno dimostrando un forte entusiasmo per l’inizio di questo lavoro congiunto ed è un onore per me accompagnarli in questa ambiziosa impresa e raggiungere insieme il nostro miglior potenziale”.

Finanziata da una combinazione di capitale e debito, l’acquisizione ha soddisfatto tutti i prerequisiti di legge, come notifiche amministrative e approvazioni regolamentari, in particolare da parte di tutte le autorità italiane coinvolte.

Si ringraziano per l’ottimo esito dell’operazione e per il preziosissimo contributo tutti gli advisors:

BofA Securities – Silvia Bassani, Kieran Whitty

Silvia Bassani, Kieran Whitty EY (France) – Emmanuel de Villeneuve Esclapon (Partner), Marie Dommesent, Rhon Ziadeh, Paul Batillat

Emmanuel de Villeneuve Esclapon (Partner), Marie Dommesent, Rhon Ziadeh, Paul Batillat EY (Italia) – Daniela Gianni (Partner), Savino Tato’ (Partner), Andrea De Michelis (Senior Manager), Mauro Scognavilla (Senior Manager), Francesco Cuozzo (Senior Advisor)

Daniela Gianni (Partner), Savino Tato’ (Partner), Andrea De Michelis (Senior Manager), Mauro Scognavilla (Senior Manager), Francesco Cuozzo (Senior Advisor) Goodwin (French corporate) – William Robert, Sabine Bensaid, Chloé Vu Thien

William Robert, Sabine Bensaid, Chloé Vu Thien Latham&Watkins (Corporate) – Aldo Piccarreta (Partner), Giorgia Lugli (Partner), Silvia Milanese (Senior Associate), Federica Di Terlizzi (Associate)

Aldo Piccarreta (Partner), Giorgia Lugli (Partner), Silvia Milanese (Senior Associate), Federica Di Terlizzi (Associate) Latham&Watkins (Financing) – Dominic NewComb (Partner), Jennifer Engelhardt (Partner)

Dominic NewComb (Partner), Jennifer Engelhardt (Partner) Loyens&Loeff (Lussemburgo) – Mathilde Lattard (Partner), Shelagh Rule (Senior Associate), Iris Veldman (Senior Associate), Alina Stoica (Associate), Rafael Skokanic, (Associate)

Mathilde Lattard (Partner), Shelagh Rule (Senior Associate), Iris Veldman (Senior Associate), Alina Stoica (Associate), Rafael Skokanic, (Associate) Orrick Herrington & Sutcliffe – Attilio Mazzilli, Livia Pedroni

Attilio Mazzilli, Livia Pedroni Paul Hastings – Arthur de Baudry d’Asson, Nicolas Lovas, Mathilde Carré, Allard de Waal, Alban Castarède

Arthur de Baudry d’Asson, Nicolas Lovas, Mathilde Carré, Allard de Waal, Alban Castarède Schönherr – Christian Herbst (Partner), Maximilian Lang (Partner), Alfred Amann (attorney)

A proposito di Cerba HealthCare

Cerba HealthCare Italia – Nata nel 2017 è la sede italiana del gruppo internazionale Cerba HealthCare dedicato alla diagnostica ambulatoriale con laboratori analisi presenti in 46 nazioni con 750 laboratori operativi e 35 milioni di pazienti l’anno. Cerba HealthCare Italia è specializzata nei settori dei laboratori analisi, medicina dello sport, medicina del lavoro, radiologia, poliambulatori e Service di Laboratorio, intesa questa come l’attività di esecuzione di esami ultra specialistici di cui si avvalgono cliniche, ospedali pubblici e privati.

A proposito di Lifebrain

Lifebrain è il Gruppo leader in Italia nella medicina di laboratorio per i pazienti, le strutture sanitarie e le imprese. Fondato nel 2013 dal Prof. Michael Havel e dal Dr. Bernard Auer, rappresenta oggi il più grande provider di analisi cliniche di laboratorio nel campo della chimica clinica, dell’ematologia, dell’immunochimica, della microbiologia, della biologia molecolare, della citologia e della patologia. Nel 2018, con l’acquisizione del Laboratorio Giusto, il Gruppo Lifebrain è entrato anche nel settore delle analisi ambientali ed alimentari. Nel 2019 il Gruppo Lifebrain ha rafforzato la sua presenza in 17 regioni con oltre 360 sedi. Grazie al proprio network di laboratori, all’eccellenza delle competenze professionali e a tecnologie di ultima generazione, oggi Lifebrain rappresenta il Gruppo di laboratori a più alto tasso di crescita in Europa.