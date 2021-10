ROBERTO CACCIAPAGLIA: In concerto alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano -Venerdì 5 Novembre

Con uno speciale concerto in piano solo che mette al centro il pianoforte e il suo suono puro.

OPENING ACT la pianista e compositrice siciliana GIUSEPPINA TORRE

Dopo aver attraversato l’Italia e aver entusiasmato gli Stati Uniti, la Russia, la Cina e la Turchia con la sua musica, il compositore e pianista ROBERTO CACCIAPAGLIA si esibirà in concerto venerdì 5 novembre alle ore 20.45 alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano (Via Conservatorio, 12 – biglietti acquistabili al seguente link: bit.ly/RobertoCacciapaglia_Milano).

Un concerto emozionante che segna il ritorno del Maestro Roberto Cacciapaglia in quello che per lui è stato un luogo importante, un tempio del suono che lo ha visto formarsi e delineare la sua passione per il pianoforte.

In Conservatorio, l’artista metterà al centro il pianoforte con il suo suono puro, eseguendo brani tratti dal suo repertorio insieme alle due nuove composizioni “Angel Falls” (https://bfan.link/angelfalls) e “Days of Experience”, che anticipano l’album di prossima uscita. Roberto Cacciapaglia porterà poi il suo concerto a Londra il 9 di Novembre alla prestigiosa Cadogan Hall.

«Per la prima volta porto a Milano porto questo concerto per pianoforte solo. Spesso ho definito il pianoforte strumento centrale del mio lavoro – afferma Roberto Cacciapaglia – L’orchestra e gli strumenti elettronici sono come delle costellazioni, ma il sole, lo strumento centrale ed essenziale, rimane il pianoforte. Il pianoforte è da sempre lo strumento con cui mi esprimo, uno specchio che mi permette di tornare all’essenza. Il rapporto che ho con questo strumento da anni è in stretta relazione con la mia ricerca di evoluzione personale. Davanti al pianoforte ho modo di sentirmi in un fluire vasto e senza limiti, ho l’opportunità di trasmettere e di comunicare quello che provo, quello in cui credo. Un’esperienza intima e profonda, da condividere con il mio pubblico. Mentre suono metto in relazione uno stato interiore di presenza con la produzione e la propagazione del suono».

Opening act la pianista e compositrice Giuseppina Torre (alle 20.15), che per l’occasione eseguirà alcune composizioni tratte dal suo ultimo album “Life Book”, disponibile in tutti i negozi, in digital download e sulle piattaforme streaming (https://udsc.lnk.to/CNP8Ab8S).

ROBERTO CACCIAPAGLIA nasce a Milano. Si diploma in composizione presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” della sua città sotto la guida di Bruno Bettinelli, dove studia anche direzione d’orchestra e musica elettronica. Compositore e pianista, è protagonista della scena musicale internazionale più innovativa per la sua musica che integra tradizione classica e sperimentazione elettronica. Da lungo tempo conduce una ricerca sui poteri del suono, nella direzione di una musica senza confini che si esprime attraverso un contatto emozionale profondo.

Nel 2019 esce “Diapason”, l’ultimo disco di inediti che mostra la continua ricerca del compositore tra sperimentazione elettronica, espansione del suono acustico e tradizione classica. Segue il “Diapason Worldwide Tour” che vede Roberto Cacciapaglia in giro per il mondo tra Cina, Turchia (con un concerto nella prestigiosa Zorlu PSM – Turkcell Platinum Stage), Russia e Italia, accogliendo ad ogni data consensi e plausi. Per questo motivo, infatti, il “Diapason Worldwide Tour” è stato votato dalla rivista americana “Bluebird Reviews” e da tutti i suoi lettori come “Best Live Act 2019”.

Negli anni, ROBERTO CACCIAPAGLIA ha presentato le proprie composizioni nei teatri più prestigiosi e per le istituzioni più famose in Italia e nel mondo, riscuotendo sempre un grande successo nelle sue esibizioni dal vivo.

Fondatore della Educational Music Academy, Accademia musicale che nasce con l’obiettivo di dare voce ai giovani talenti musicali, compositori e interpreti, pianisti e musicisti, affiancandoli per realizzare i loro progetti a livello professionale.

Nel 2018 collabora con il rapper statunitense T-Pain nel brano “Second Chance (don’t back down)”, brano in cui Roberto Cacciapaglia è in veste di featuring e compositore con lo stesso rapper.

Sempre nel 2018, inoltre, la stilista Stella McCartney sceglie il brano “Sparkling World”, tratto dal disco “The Ann Steel Album” del 1979, per la campagna pubblicitaria della collezione primavera/estate 2018.

Nel 2017, a dieci anni dall’uscita dello storico album “Quarto tempo”, opera fondamentale che apre la collaborazione con la Royal Philharmonic Orchestra, il Maestro Roberto Cacciapaglia ritorna con una versione inedita e straordinaria, “QUARTO TEMPO – 10th Anniversary Edition”, doppio CD che, oltre ai 12 brani originali, contiene le interpretazioni per pianoforte solo di tutti i brani e una versione inedita de “Il Ragazzo che Sognava Aeroplani”.

Il 22 aprile 2017, in occasione dell’“EARTH DAY 2017”, il Maestro Roberto Cacciapaglia apre e celebra la giornata mondiale del pianeta con un concerto in piazza del Popolo a Roma.

“ATLAS”, uscito nel 2016, contiene 28 tracce: una collection di brani tra i più significativi della storia musicale del compositore, arricchita e resa unica da due brani inediti – “Reverse” e “Mirabilis” – e dall’omaggio al grande David Bowie compiuto attraverso una versione strumentale di “Starman”, Requiem in sua memoria.

Nel 2015, esce “TREE OF LIFE“, contenente “Tree of Life Suite”, composta per il night show dell’Albero della Vita – EXPO 2015. L’album entra subito al primo posto della classifica di musica classica su iTunes, dove rimane in prima posizione per vari mesi. È stata eseguita in concerto con l’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala presso l’Open Air Theatre per la celebrazione di EXPO 2015.

