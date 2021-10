Magenta: Autosilos “caro Gelli ti scrivo” cosi capisci la verità e non neghi l’evidenza

Non avevo voglia di andare di nuovo al multipiano di De Gasperi, ma dopo la frase, su del Vice Sindaco Simone Gelli nei miei confronti rilasciata su Facebook: “Nmeno sa riconoscere le vecchie telecamere da quelle nuove che sono sicuro non ha nemmeno.visto dove sono. Sempre più imbarazzante..ma.detto questo.la povera Italia cosa propone ???” mi sono immaginato ad una specie di CIA di Magenta. Perciò oggi sono andato a verificare. Da ieri a Oggi i danni sono uguali, logico non è cambiato nulla e metto le foto di Oggi.

Così vediamo la mancata verità che il vice dirà a questo articolo. Premetto che gli errori ortogafici della frase non sono miei, è copiata pari pari da quello scritto dal menbro della CIA magentina. Ricordo al vice di smetterla con gli insulti. il mio partito si chiama LA NUOVA ITALIA e non Povera Italia, meglio comunque essere POVERI ma onesti che essere disonesti con chi ci legge!

Quindi per esere certo di aver visto bene ieri con l’articolo dell’autosilos redatto com MUNIB ASHFAQ (segretario di LA NUOVA ITALIA), per una certezza sono andato a realizzare un nuovo reportage, guardando meglio (per altro è una cosa che deve fare lei, ma non può abbandonare facebook per qualche minuto?) queste sono le foto che ho relizzato senza trovare nessuna nuova telecamera, mi scuso se le ha nascoste così bene ci dica lei dove sono:

mi dispiace Simone Gelli, non ci sono telecare nascoste e sicuramente non c’è attrezzatura di prevenzione per gli incendi

Tantissime scritte, anche volgari sui muri e ascensore!:

Cosa dire di più, meglio passare il proprio tempo “libero” su Facebook che girare la città e vedere i problemi che ha!

Signor Gelli la Saluto Francesco Maria Bienati socio fondatore di LA NUOVA ITALIA…. non Povera Italia!

Ps.. in via Fornaroli non esiste un parcheggio per disabili.