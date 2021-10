Gazebo La Nuova Italia, per la prima volta in piazza Liberazione ad ascoltare i cittadini

Per la prima volta un gazebo del movimento La Nuova Italia in piazza Liberazione a Magenta.

Quattro ore, dalle 10 alle 14, di oggi ad accogliere i cittadini che volevano saperne di più su un partito nuovo che si propone di ascoltare tutti.

“Abbiamo bisogno di parlare con la gente – ha detto Munib Ashfaq – dobbiamo preparare un programma elettorale basandoci sui reali bisogni dei cittadini. Per questo continueremo con i gazebo e con l’ascolto”. Oltre al segretario Munib c’erano anche i soci fondatori Rita Salierno e Francesco Maria Bienati e c’erano anche altre persone come Giuseppe Moschetti

“Abbiamo parlato di politica sia a livello locale che nazionale – aggiunge Munib – A breve entreremo nel vivo coinvolgendo sempre più persone nel nostro progetto”.

“Voglio ringraziare – commenta Munib – anche i nuovi associati: Tahir Shehroz, Roheel Sarwar, Khuram Bashir e Khizer Muhammad, sempre pronti a dare una mano quando serve, un raro gioello per LA NUOVA ITALIA che grazie anche ha loro ci aiutano a divulgare le nostre idee”