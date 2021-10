Giovanili e Master protagonisti del Day 1 del Cx International di Brugherio. Domani le gare internazionali

Quanto ci era mancato l’Increa Stadium di Brugherio! Questa frase si è sentita tanto oggi durante il day 1 della tappa inaugurale del Master Cross Selle Smp. Il 12° Ciclocross Internazionale di Brugherio si è dimostrato, ancora una volta, come una delle location e dei percorsi più belli d’Italia.

Si sono assegnati il 12° Trofeo Edificatrice Brugherio 82, il Memorial Berionni e Perego e il 4° Trofeo Euromec2 Innotec. La gara valeva inoltre come Circuito Piemonte Lombardia e come Campionato Italiano per Società.

Oggi si sono corse le gare giovanili e dei Master. Emozioni a non finire proprio a cominciare dagli esordienti 2° anno, che su un percorso asciutto e scorrevole hanno dato vita ad una gara incertissima. Testa a testa in tutta la seconda sezione di gara tra Gregorio Acquaviva (Dotta Bike Racing) e Patrik Pezzo Rosola (Hellas Monteforte). Alla fine l’ha spuntata il piemontese sul figlio d’arte. Terza piazza, grazie ad un ottimo finale di gara, per Vincenzo Carosi (Race Mountain Folcarelli).

Tra le donne esordienti, invece, dominio per Elisa Bianchi. La ragazza bresciana del Team Piton, campionessa italiana, ha inflitto più di 40 secondi alla compagna di squadra Nicole Azzetti e 54 secondi a Giorgia Pellizotti (Mosole).

Incertezza è stata la parola chiave anche nella la competizione riservata agli allievi del 1° anno. Pronti via, Riccardo Da Rios (Sanfiorese) e Ettore Fabbro (Jam’s Bike) hanno composto il tandem di testa. Scatti e contro scatti, ma nonostante tutto sono arrivati allo sprint, che è stato nettamente regolato dal corridore trevigiano Riccardo Da Rios. Terza piazza per Mattia Proietti, atleta arrivato dall’Umbria dell’Uc Foligno.

Finale a sorpresa per le allieve. Arianna Bianchi sembrava avviata verso il 1° successo della stagione. E invece una foratura l’ha tolta dai giochi per la vittoria. Tra le inseguitrici, la giovane toscana Elisa Ferri, della Olimpia Valdarnese, è stata autrice di una prova maiuscola che le ha consentito di mettere in saccoccia la 1^ vittoria nella nuova categoria. 2^ l’altoatesina Anna Auer (Zanolini Sudtoril) e 3^ Nelia Kabetaj (Zhiraf Guerciotti).

Al termine della competizione riservata agli allievi del 2° anno è nuovamente brillata una maglia tricolore, quella di Nicholas Travella. L’atleta comasco in maglia Guerciotti Development è riuscito a mettere la propria ruota davanti a quella del friulano Stefano Viezzi (Dp66 Giant Smp) e del trentino Mattia Stenico (Sorgente Pradipozzo).

L’ultima parte della 1^ giornata del Cx International di Brugherio ha visto protagonisti tantissimi Master e, soprattutto, una fitta e fredda pioggia. Vittoria assoluta per il campionissimo romano Massimo Folcarelli (Race Mountain Folcarelli – F2). Tra gli F1 successo per Antonio Macculi (Team Cingolani), mentre tra gli F3 la vittoria è andata a Corrado Cottin (Benato). Tra le Masterwoman la prima piazza è andata a Deborah Soligo (Team Macro).

Domani il day2 con tutte gare internazionali C2. I primi a scendere in campo saranno gli Juniores alle 11,30, seguiti dalle Donne Open alle 13,00 e dagli Open alle 14,30. Diretta integrale sulla pagina Master Cross Selle Smp e diretta Raisport dalle 14,00. Vi aspettiamo numerosi!

Programma gara

Domenica 31 ottobre Ore 11:30 Juniores Ore 13:00 Open F Ore 14:30 Open M

Calendario Completo Master Cross Selle Smp

30-31 ottobre – Brugherio (Internazionale) – Lega Ciclistica Brugherio 2

21 novembre – Ancona (Nazionale) – Pedale Chiaravallese

28 novembre – Vittorio Veneto (Nazionale) – Cicloturistica Vittorio Veneto

8 dicembre – Faè di Oderzo (Internazionale) – Sportivi del Ponte

28 dicembre – San Fior (Nazionale) – Sanfiorese

Ufficio Stampa Master Cross Selle Smp

Foto di Alessandro Bollini