Cronistoria degli eventi turbighesi degli ultimi vent’anni

Sono appunti sparsi, note senza titolo, di un vecchio ‘cronista’ ormai in pensione che ha fatto sempre fatica a conoscere gli antefatti sulla vita passata del nostro territorio (non c’era molto di scritto quando iniziammo a scrivere per i giornali locali e la Prealpina) e per aiutare chi verrà dopo di noi diamo qualche ‘triangolazione’ del tempo vissuto, registrando alcuni eventi qui sotto evidenziati, convinti come siamo che più c’è storia, più c’è qualità.

2001

Censimento 2001: popolazione legale 7225. Movimenti migratori, inesistenti, fino a qualche tempo prima: a novembre 2001 erano 240, a fine giugno 2002, 288. Provenienza geografica: Marocchini 65; Albanesi: 86; Pakistani 65; Cinesi 8. Non mancano extra comunitari di provenienza dal Centro Africa (Costa d’Avorio, Nigeria, Ghana, Senegal), ma sono numeri piccoli; mentre più significativa è la presenza di persone provenienti dai Paesi dell’Est (oltre all’Albania già citata, Romania, Yugoslavia, Moldavia). Pochi provenienti dall’America (Ecuador, Perù, Brasile), molti di più dall’Asia (oltre ai Pakistani e Cinesi già citati, ci sono gli Indiani).

2002

8 agosto 2002: Demolita Casa Bussola in via Roma, sull’area della quale è stata realizzata la piazza ‘Madonna della Luna’;

maggio-giugno: Crolla l’ala laterale Villa Tatti in via XXV aprile. Successivamente, agosto-settembre viene demolita la cabina Enel. Seguono lavori di consolidamento statico della villa Tatti affidati all’arch. Marzorati. Successivamente viene demolita Casa Vincenzo, quasi adiacente alla villa Tatti. Viene approvato un Piano particolareggiato in cui il nuovo caseggiato viene arretrato dalla linea originaria e inaugurato nel dicembre 2007 che ha dato vita al largo don Lino Beretta.

2003

22 giugno: Inaugurazione Palazzo De Cristoforis dopo vent’anni di lavori di restauro e ristrutturazione;

Gli ultimi mesi del 2003 sono tormentati dal problema del potenziamento delle ferrovie Nord Milano che prevede alcuni sottopassi e la variante esterna che è stata proposta dall’Amministrazione Mira Bonomi. Nasce il Comitato ‘No a Turbigo spezzata’ guidato da Maria Franca Marcoli che chiede un sottopasso in via Cotonificio.

2004

Domenica 1° febbraio 2004, nella piazzetta dedicata a Raffaele Marcoli inaugurazione del nuovo bar. C’era la necessità di un esercizio pubblico in zona anche perché la nuova collocazione dell’Ufficio Postale in via Fredda ha dato una maggiore vitalità alla via;

Das Enel avviati i lavori di restauro;

26 maggio 2004 : presentato‘Il Sillabario’ di Lino Braga. “Un paés sénsa mémoria l’é un paés sénsa storia”. Il primo di una serie pubblicata negli anni successivi.

2005

Cassa integrazione Irge per 50 dipendenti. A partire dal 10 gennaio la cassa integrazione che porterà alla mobilità per la cinquantina di lavoratori interessati dal provvedimento. Nel settembre 2007 Irge – il pigiama chiude definitivamente i battenti e il marchio viene venduto;

12 aprile: apre lo sportello della Pop di Sondrio. Sono presenti ancora la ‘Novara’ (che chiuderà qualche anno dopo) e la ‘Legnano (oggi BPM);

Vita Mayer: Nell’aprile 2005 viene inaugurato l’intervento di recupero dell’ex area mineraria ‘Vita Mayer’ realizzato dal Parco del Ticino con fondi dell’Unione Europea destinati alle aree S.I.C. (Siti Interesse Comunitario). Nell’occasione fu riscoperta la pila dell’antico ponte medievale risalente al tempo della Signoria turbighese dei Torriani.

2006

Ampliamento cimitero. Completato il 2° lotto. Il cimitero risale all’inizio Ottocento (la tomba più antica è quella dei Bussola (1852) 1° campo, oggi tutelata dal Comune) e fu ampliato una prima volta alla metà dell’Ottocento, una seconda volta nel 1885 (progetto ing. Antonio Airoldi), la terza volta nel 1923, la quarta volta nel 1956, la quinta volta con il cimitero sotterraneo del 1985, la sesta volta nel 2002. L’incarico fu affidato dall’Amministrazione Goi, con delibera 102/1999 agli architetti Angelo Vittorio Mira Bonomi e Angelo Zanoni che già avevano progettato l’ampliamento precedente;

28 maggio: insediamento della seconda amministrazione Mira Bonomi:

Novembre: sostituzione cipressi al parco delle Rimembranze e nel corollario del cimitero;

2007

20 gennaio 2007: Inaugurazione nuova sede Polizia Locale da parte del presidente della Provincia, Filippo Penati (poi ingiustamente condannato, uno dei tanti!);

Maggio: Collegamento della Colonia alla rete gas e all’impianto fognario. In seguito il pozzo della colonia sarà collegato anch’esso all’acquedotto comunale;

Giugno: Dopo quasi un secolo le Suore del SS. Natale lasciano Turbigo.

2008

5 ottobre: Inaugurazione salone Oratorio denominato ‘Salone Abba’ costato circa un milione di euro

Inaugurazione restyling Allea Comunale curato dall’allora assessore ai LL.PP., Stefano Candiani. Un’impresa difficile che aveva visto incaricare diversi professionisti senza giungere a nessun risultato

Ponte tibetano ai Tre Salti a cura del Parco del Ticino.

2009

13 dicembre: Inaugurazione nuovo Asilo Nido in Villa Tatti.

2010

29 maggio: cerimonia intitolazione Istituto Comprensivo a ‘Don Lorenzo Milani’:“Con le parole alla gente non gli si fa nulla. Sul piano divino ci vuole la grazia e sul piano umano ci vuole l’esempio”;

2 giugno: Inaugurazione Largo Luigi Caroli;

26 settembre: “Una quercia per Pino”. Davanti alla sede della Protezione Civile viene messa a dimora una quercia in memoria di Giuseppe Sporchia, fondatore e coordinatore della Protezione Civile turbighese, ad un anno dal suo feroce assassinio;

dicembre: Presentazione de La Storia di Turbigo, in dieci libretti.

2011

Checco Zalone, il film Che bella giornata è campione d’incassi e alcune scene sono state girate a Turbigo lungo il Naviglio a Turbigo;

5 maggio. Inizio demolizione piazza 1° Maggio

Posizionate lapidi: dei Sindaci sulla scalinata che porta all’Ufficio del Sindaco; sulla casa dove è nato Carlo Bonomi; lapide per la Tininini all’Asilo Nido; la lapide della Scuola Materna dedicata a Giovanni Paolo II

15 maggio. Rinnovo Consiglio Comunale: Christian Garavaglia sindaco

2012

In Comune ci sono 44 dipendenti che costano alle casse comunali 1,2 milioni;

19 giugno: Nel 60° anno di fondazione dell’Avis, inaugurato il Monumento all’entrata del Cimitero.

2013

Ottobre. Centrale a bio-masse in Viale Lombardia. Nasce il Comitato ‘No alle bioballe’ presieduto a Severino Menaspà. L’iniziativa viene stoppata dal Consiglio Comunale

Settembre. Terminato il restauro degli affreschi dell’abside della chiesa parrocchiale a cura delle restauratrici Katia Negri e Gabriella Monzani che si sono potuti realizzare grazie alla fondazione Ticino Olona e ai fondi della parrocchia. Gli affreschi furono realizzati dal pittore Mario Albertella durante gli anni del secondo conflitto mondiale;

Domenica 9 settembre, ingresso nella Comunità Pastorale di Santa Maria in Binda del nuovo parroco, don Pierluigi Albricci, originario di Cologno al Serio (Cascina Muradela). Don Giampiero Baldi si ritira nella Casa del Decanato di Castelletto di Cuggiono.

6 agosto. Due trombe d’aria massacrano il parco del palazzo de Cristoforis, sede municipale. Diversi Cedri del Libano secolari vengono divelti.

Aprile-maggio: inizio lavori di compensazione legati al raddoppio selettivo dei binari delle Ferrovie Nord. In primis è iniziata la costruzione della piazza ‘Madonna della Luna’ e successivamente il sottopasso di Via Sant’Uberto che sarà aperto l’anno successivo.

2014

31 maggio: L’ingegner Paolo Tatti viene ricordato il centenario della morte con la posa di una lapide all’entrata della via omonima, sotto il balcone della casa di proprietà della famiglia Braga. Nell’occasione è stato invitato Guglielmo Consonni, parente del grande sindaco turbighese (1864-1913). E’ stata allestita una mostra – a cura di Rosella Saibene – con documenti provenienti dalla Biblioteca di Como dove è conservato l’archivio della famiglia ormai estinta;

8 maggio: primo mercato della storia in piazza Madonna della Luna;

7 aprile: Inaugurazione della nuova piazza della ‘Madonna della Luna’;

Ex Centrale termoelettrica dell’Enel: la proprietà passa a Iren;

Enel Green Power in cambio degli oneri di urbanizzazione (per la costruzione di una cabina elettrica) fornisce la nuova illuminazione dell’alzaia del Naviglio Grande.

2015

Caffè-Paninoteca: inaugurazione il 14 dicembre del nuovo negozio Gualdoni, angolo Via Fredda/Via Volta;

Immigrati: Sono una trentina i ragazzi immigrati che iniziano a frequentare la 1° elementare;

Luglio: aperta la grande rotonda tra Turbigo e Castano Primo, davanti al mobilificio Zardoni;

Giugno: “Solamente tre anni fa vendevo 120 copie del ‘Corriere della Sera’ – ci dice il commerciante Torno, domenica 8 giugno 2014 – adesso arrivo a malapena a 30 copie”. Sta cambiando il mondo!

La conceria ‘Stefania’ di Castano Primo acquista capannoni nell’area industriale turbighese, tra cui la vecchia sede dell’Irge (viene tolta l’insegna) per la realizzazione di un ‘Museo della Conceria’.

2016

5 marzo 2015: Firma con Iren per 5,2 milioni di euro frutto dell’antica Ici riguardante i capannoni dei turboalternatori. Si tratta di un contenzioso che durava da 15 anni riguardante l’ICI-ENEL. I fondi, pari a 5,2 milioni, possono essere destinati solo a spese di investimenti, rimborso mutui e spese non ripetitive. Nel bilancio del triennio l’Amministrazione Garavaglia ha proposto:

1 – pavimentazioni, asfaltature e sistemazione strade per 750mila euro;

2 – interventi per scuole per 235 mila euro;

3 – investimenti Ecocentro per 150mila euro;

4 – rimborso vecchi mutui per 350mila euro;

5 – investimenti colonia per 100mila euro nel 2015 e 400mila euro nel 2016;

6 – investimenti efficienza energetica per 585mila euro;

7 – investimenti per palestra comunale a completamento del Centro Sportivo per 2milioni e 500mila euro;

8 – investimenti sul cimitero per 200mila euro per migliorare l’illuminazione votiva e risolvere il problema delle infiltrazioni d’acqua;

9 – spese di progettazione di una nuova scuola primaria, con l’obiettivo di attingere fondi da futuri bandi pubblici;

10 – altre spese di minore entità, come: telecamere per la videosorveglianza; segnaletica orizzontale e verticale sulle strade; acquisto di defibrillatori; incentivi straordinari a sostegno delle imprese e della disoccupazione;

3 giugno: Inaugurazione della Casa dell’Acqua nell’ex piazza mercato;

2 giugno 2015; Apertura al traffico del sottopasso veicolare e ciclopedonale di Via Cotonificio Valle Ticino;

Idrovia Locarno-Milano: Nei primi mesi del 2015 è stata rimessa in servizio la conca originaria della centrale idroelettrica ‘G. Castelli’ per consentire la viabilità all’idrovia Locarno-Milano e realizzata una nuova tura-conca in corrispondenza della diga a panconcelli posta da decenni in corrispondenza della centrale termoelettrica al fine di aumentare il livello del Naviglio;

21 marzo: Giornate Fondo Ambiente Italiano con visita alla centrale Castelli.

2017

Il 13% della popolazione turbighese è costituito da stranieri.: Pakistani: 355; Albanesi 193; Marocchini 88; Cinesi 60; Rumeni 60:

marzo 2017 : SPADA CELTICA – Una spada in bronzo con codolo a spina è stata rinvenuta nell’alveo del Ticino da Antonio Rialti nel febbraio 2017 in territorio di Turbigo (Tre Salti). La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano‘ l’ha attribuita alla tipologia di spade conosciute in letteratura come tipo ‘Monza’, collocabile cronologicamente nell’Età del Bronzo Recente (XIII sec. a. C.);

5 giugno: rinnovo Consiglio Comunale, inizio secondo mandato sindaco Christian Garavaglia:

La Casa delle Associazioni. Rifacimento impianti nell’ex Comune: Mezzo milione di euro per riqualificare (rifacimento impianto elettrico e impianto di riscaldamento). Il 26 maggio consegna delle chiavi ai Sindacati, alla Banda ‘La Cittadina’, all’associazione ‘3 giugno 1859’, al museo civico della civiltà contadina (Cavic), agli Scout in modo da liberare definitivamente ‘La Pesa’ di Camillo Cedrati al quale il Comune pagava l’affitto;

Madonna della Luna: mercoledì 27 aprile 2016 incontro con i cinque giovani artisti (Luca Maestroni, Chan Zang, Martina Augeri, Eleonora Confalonieri, Laura Capellini) che hanno lavorato al progetto che, alla fine si è concretizzato in due bozzetti, sui quali la popolazione turbighese è chiamata ad esprimersi;

Bagno disabili parco palazzo De Cristoforis;

Progetto di Relamping: efficientamento illuminazione pubblica;

Asfaltature, defibrillatori, telecamere per incrementare il controllo del territorio (attualmente sono 40);

Riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione degli edifici pubblici;

2 ottobre: Inaugurazione statua Madonna della Luna;

2018

La Cooperativa Est Ticino (dopo 40 anni) sulle soglie del fallimento chiede il concordato liquidatorio;

19 settembre: Presentazione Ospedale da Campo, Protezione Civile;

luglio: installazione fonometri alla Scuola Materna in Via Plati e nell’ex Municipio per il monitoraggio del traffico aereo;

Fibra ottica in Via Fredda-Via Bainsizza;

12-19 marzo: Madonna Pellegrina di Fatima;

L’impennata degli stranieri: in dieci anni sono triplicati!

2019

Eliminazione infiltrazioni di acqua nella cripta cimiteriale;

Nuova Illuminazione pubblica a led (1600 punti luce);

12 ottobre: inaugurato il ‘museo’ di Antonio Bailetti all’ex palazzo municipale;

Progetto Varchi elettronici agli ingressi del paese con tecnologia adatta alla lettura delle targhe dei veicoli, revisione e assicurazione;

luglio: 10° edizione ‘Turbigusto’ organizzata dal Sindaco Garavaglia che ne fu il fondatore;

aprile (10): Arrivati i ragazzi di Sarnano – macerata – terremotati;

marzo: LloydsFarmacia – San Francesco (seconda farmacia a Turbigo).

2020

CORONAVIRUS (inizio 21 febbraio 2020 dell’epidemia Covid 19). Si ferma tutto smart-working in Comune, impossibile alle associazioni di riunirsi e questa storia va avanti per tutto l’anno;

Fognatura Via Monte Ruzzo, Montello e Al Palazzo

2021

Giugno-settembre: Ponte sul Ticino: lavori di manutenzione straordinaria per buona parte dell’estate;

1° settembre lascia don Luigi Albricci parroco della Comunità di S. Maria in Binda;

Ponte sulla Circonvallazione: lavori di manutenzione straordinaria e verniciatura delle arcate in verde;

2 giugno: Posa delle stele al Capitano Vaneechout in Via del Gabbone in memoria del combattimento del 3 giugno 1859;

5 maggio: Inaugurazione quadro Passage de Tesin in memoria della battaglia del 31 maggio 1800. Seguirà un’altra tappa al Molino del Pericolo;

Si toglie l’amianto dall’ex Conceria Cedrati, adiacente all’area dove sorgerà il nuovo palazzetto dello Sport con piscina;

Illuminazione del campanile;

Installazione colonne per auto elettriche;

Lavori alla Colonia Elioterapica;

Varchi con telecamere alle entrate del paese costato 570mila euro;

4 ottobre: Fabrizio Allevi sindaco di Turbigo.

FOTO la cosiddetta ‘Variante Esterna’ – uno degli interventi compensativi più significativi realizzati dalle Ferrovie Nord – progettata per incanalare il percorso dei TIR verso la Dogana turbighese