Il 7 Novembre 2021 con un corteo pacifico che parte da Piazza Ardizzone (Piazza Mercato) si partirà pacificamente con un corteo, per ricordare la nascita di Maometto (pubh). Sono richieste ai poartecipanti le misure igienico sanitarie anticovid in vigore,

Colgono l’occasione per salutre l’intera popolazione che vorrà partecipare all’adunata!