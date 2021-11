Bareggio: danneggiata ancora l’auto del Sindaco: “Non mi fermo certo di fronte a questi stupidi gesti”

riceviamo e pubblichiamo

Per la seconda volta ignoti hanno danneggiato l’auto del sindaco di Bareggio Linda Colombo. Stamattina, il primo cittadino ha trovato due portiere graffiate con una chiave o un oggetto appuntito. “Farò denuncia ai Carabinieri – ha dichiarato Colombo -. Purtroppo mi viene difficile pensare che non sia un atto mirato nei miei confronti, visto che già l’anno scorso mi ero trovata l’auto graffiata e imbrattata con della vernice rossa. Come dissi già in quell’occasione, non mi fermo certo di fronte a questi stupidi gesti realizzati da idioti senza argomenti. Anzi, rinnovo l’invito a chi ha qualcosa da dirmi a contattarmi attraverso i canali istituzionali invece di fare atti vandalici che si qualificano da sé”.

“Non vogliamo pensare male, ma ci sembra una strana coincidenza che il fatto si sia verificato subito dopo l’approvazione del PGT, su cui per mesi una parte dell’opposizione ha cercato di fomentare le folle raccontando falsità e accusando il sindaco dei peggiori mali possibili – ha aggiunto Giuseppe Sisti, capogruppo della Lega, a nome di tutto il gruppo consiliare -. In ogni caso, noi non ci fermiamo di certo davanti a intimidazioni di questo tipo. Anzi, ci spingono a lavorare con ancora più determinazione per continuare a raggiungere quei risultati che i cittadini di Bareggio aspettano da decenni e che, evidentemente, a qualcuno dà fastidio che vengano raggiunti”.