Leonardo TURCO è il nuovo Sindaco dei Ragazzi

TURBIGO – Si sono svolte alla fine di ottobre le votazioni per l’elezione del nuovo Sindaco dei ragazzi. E’ ormai una tradizione che vede i ragazzi cimentarsi nella ricerca del loro Sindaco – secondo le regole della democrazia – al quale manifestare i loro bisogni e intervenire là dove si manifestano delle criticità con i fondi che il Comune mette a disposizione.

Sono stati proclamati eletti (tra parentesi il numero di voti ricevuti): Leonardo Turco, sindaco (47); Gabriele Nicotra, vicesindaco (37); Arianna Tanzini, consigliere (31); Tommaso Tarzia, consigliere (18); Mirko Bergamo, consigliere (14); Giovanna Torno, consigliere (13); Davide Scattolini (8).

FOTO IN EVIDENZA Leonardo Turco con il sindaco Fabrizio Allevi, il docente Alessandro Carriero e il dirigente scolastico Giuseppina Francone , Qui sopra, gli eletti