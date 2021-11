Mesero: Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale

Riceviamo e Pubblichiamo

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Associazione Combattenti e Reduci, ha commemorato i Cittadini Meseresi periti durante i due conflitti mondiali, per l’Onore della Patria.

Il loro sacrificio ha contribuito al processo di unificazione nazionale.

Quest’Anno è stato anche ricordato il centenario dell’arrivo del Milite Ignoto a Roma.

Questo simbolo emblematico di tutti i caduti nelle guerre, ci invita a riflettere sulla brutalità e l’inutilità dei conflitti.

Perseguire politiche di pace, è la strada maestra per garantire un reale benessere alla comunità.