Martedi 9 novembre presso la trattoria Bottini verrà presentato il libro DOPPIO GIOCO. tra gli autori anche l’arconatese Laura Cesareo che assieme ad altri altri 8 autori, dell’antologia presenta un suo racconto.

Nella presentazione ci sarà l’editore Mauro Morellini.

Appuntamento in via contrada Santa Maria delle Grazie 12, ad Arconate presso la Trattoria Bottini “da Annetta” alle ore 21.

Un appuntamento da non perdere!