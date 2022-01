Magenta piange don Walter Larghi, il sacerdote punto di riferimento per il quartiere nord.

Se ne è andato un punto di riferimento per l’intero quartiere nord di Magenta.

Don Walter Larghi era il prete, nel senso più profondo del termine. Un uomo che ha cresciuto intere generazioni di giovani con il suo carisma e la sua capacità di dialogare con tutti. Fin dai tempi del giornalino parrocchiale chiamato l’Universo, dove scrivevano i ragazzi dell’oratorio. Parole commosse per don Walter sono state pronunciate dall’ex vice sindaco di Magenta Paolo Razzano cresciuto nel quartiere nord e dal sindaco del comune confinante di Boffalora, Sabina Doniselli. Negli ultimi anni il sacerdote è rimasto vicino anche a tutta la comunità boffalorese. Ma un po’ tutti i magentini lo hanno voluto ricordare per quello che era, ovvero un uomo dall’immensa generosità.

I funerali di don Walter di terranno lunedì 17 gennaio alle 10.30 nella Parrocchia della Sacra Famiglia a Magenta.