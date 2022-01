Silvia Scurati (Lega): “Da Regione Lombardia 2 milioni di euro per sostenere il sistema sportivo lombardo”

Contributi a Comitati/Delegazioni regionali e Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche – Anno 2021

Milano, 14 gennaio. Regione Lombardia ha dettato le linee di intervento per la concessione dei contributi, per l’anno 2021, ai Comitati e Delegazioni regionali e alle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) riconosciuti dal CONI o dal CIP e con sede legale e/o operativa in Lombardia.

In merito è intervenuto Consigliere regionale della Lega Silvia Scurati che spiega: “si tratta di una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro suddivisi in due ambiti ovvero 100mila euro per i Comitati e le Delegazioni regionali e 1 milione e 900mila euro per le ASD/SSD lombarde di cui:

– 1 milione e 400mila euro per le ASD/SSD affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN);

– 400mila euro per le ASD/SSD affiliate alle Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva (DSA/EPS);

– 100mila euro per le ASD/SSD affiliate alle Federazioni Sportive Paralimpiche, Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, Discipline Sportive Associate Paralimpiche ed Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (FSP, FSNP, DSAP/EPSP)”.

“Le spese ammissibili, diversificate nelle due linee di intervento, dovranno essere connesse all’attività ordinaria – aggiunge Scurati. L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto e verrà assegnata per un importo massimo di 5mila euro ai Comitati e alle Delegazioni regionali, 2mila euro invece per le ASD/SSD lombarde. La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, per mezzo del sistema informativo regionale Bandi Online, a partire dal 14 febbraio e fino al 16 marzo 2022. Un’azione apprezzabile da parte di Regione Lombardia che intende esprimere vicinanza alle associazioni sportive, e di conseguenza ai nostri ragazzi e alle famiglie, per andare incontro a loro in uno spirito di sussidiarietà alla luce degli ultimi mesi difficili. Sostenere il sistema sportivo lombardo è importante per rilanciare l’attività, le discipline sportive e la diffusione dello sport per tutti” conclude Scurati.